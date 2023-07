Atelier papier mâché pour les scolaires : Personnages en relief Le Réveil de la pierre Mantes-la-Jolie, 15 septembre 2023, Mantes-la-Jolie.

Atelier papier mâché pour les scolaires : Personnages en relief Vendredi 15 septembre, 09h00, 10h15 Le Réveil de la pierre Inscriptions obligatoires à l’adresse reveildelapierre@yvelines.fr. Nombre de places disponibles : 15 personnes par groupe.

A partir de papier fripé, imaginer des personnages en relief en créant des pleins et des vides, colorer à l’aide de pastels gras.

Technique : papier froissé, pastels à l’huile, découpage, collage

Le Réveil de la pierre Allée des Marronniers 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie 78200 Yvelines Île-de-France Depuis novembre 2022, le Département des Yvelines, dans le cadre de son partenariat privilégié avec le château de Versailles, accueille au sein d'un hangar de l'ancienne usine Dunlopillo de Mantes-la-Jolie, le chantier-exposition le Réveil de la pierre. Quatre groupes sculptés de l'Orangerie du Château y sont restaurés pour une durée de deux ans, durée pendant laquelle, chaque mardi, le public peut y accéder. À l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine, le Réveil de la pierre ouvre plus largement ses portes : aux scolaires le vendredi 15 septembre 2023, au public associatif le samedi 16 septembre 2023 et au grand public le samedi 16 et le dimanche 17 septembre 2023 après-midi. Une programmation spéciale sera mise à l'honneur : ateliers, médiation et animations seront proposées sur ces trois journées. Parking et accès PMR.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T09:00:00+02:00 – 2023-09-15T10:00:00+02:00

2023-09-15T10:15:00+02:00 – 2023-09-15T11:15:00+02:00

@ Département des Yvelines