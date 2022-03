LE RÉVEIL DE LA NATURE Saint-Calais-du-Désert, 20 avril 2022, Saint-Calais-du-Désert.

LE RÉVEIL DE LA NATURE Saint-Calais-du-Désert

2022-04-20 – 2022-04-20

Saint-Calais-du-Désert Mayenne Saint-Calais-du-Désert

Le printemps est la saison où la nature se réveille et où de nombreuses espèces pointent le bout de leur nez, comme la Jacinthe des bois ou le Martin pêcheur. Pour l’occasion,découvrez la Vallée de Saint-Calais-du-Désert et les nombreuses espèces de cet Espace Naturel Sensible.

Le réveil de la nature

Saint-Calais-du-Désert

