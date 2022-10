Le réveil de la momie Cabriès Cabriès Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne

Cabriès

Le réveil de la momie Cabriès, 22 octobre 2022, Cabriès. Le réveil de la momie

Centre commercial La Palmeraie Chemin Des Bouscauds Comédie des Suds Cabriès Bouches-du-Rhne Chemin Des Bouscauds Centre commercial La Palmeraie

2022-10-22 15:00:00 – 2022-10-22 15:45:00

Chemin Des Bouscauds Centre commercial La Palmeraie

Cabriès

Bouches-du-Rhne Cabriès EUR Au secours ! La momie du musée s’est réveillée ! Fox, agent spécial du surnaturel est appelé d’urgence. Équipé de ses gadgets, il compte bien attraper la momie qui se cache quelque part dans la collection d’objets égyptiens. Mais entre un directeur de musée insupportable, une momie rusée et les effrayants pouvoirs magiques du livre des morts, rien ne se passera comme prévu pour l’agent Fox ! Une aventure très cartoon avec une galerie de personnages hauts en couleur. Un spectacle avec de l’action, du mystère, de l’interactivité, une pincée de frisson et surtout beaucoup de rires ! A la Comédie des Suds Chemin Des Bouscauds Centre commercial La Palmeraie Cabriès

dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhne, Cabriès Autres Lieu Cabriès Comédie des Suds Adresse Cabriès Bouches-du-Rhne Chemin Des Bouscauds Centre commercial La Palmeraie Ville Cabriès lieuville Chemin Des Bouscauds Centre commercial La Palmeraie Cabriès Departement Bouches-du-Rhne

Cabriès Comédie des Suds Cabriès Bouches-du-Rhne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cabries/

Le réveil de la momie Cabriès 2022-10-22 was last modified: by Le réveil de la momie Cabriès Cabriès Comédie des Suds 22 octobre 2022 Bouches-du-Rhne Cabriès Centre commercial La Palmeraie Chemin Des Bouscauds Comédie des Suds Cabriès Bouches-du-Rhne

Cabriès Bouches-du-Rhne