Le réveil de la mare St molf Catégories d'évènement: Loire-Atlantique

St molf

Le réveil de la mare 44350 St molf, 30 mars 2022

le mercredi 30 mars à 14:00

Quelle est cette larve si vorace aussi appelée « tigre d'eau douce » ? Le dytique ou « terreur de la mare », n'a pas fini de vous révéler les secrets de son milieu de vie, si riche et surprenant. Venez prendre le temps d'observer la vie au bord des mares. Grenouille, triton, y vivez-vous ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T14:00:00 2022-03-30T16:00:00

