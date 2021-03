Le réveil de la mare 33 rue des voiliers, 28 avril 2021-28 avril 2021, Ferel.

Le réveil de la mare

33 rue des voiliers, le mercredi 28 avril à 14:00

Lors de ce rendez-vous des familles dans une prairie humide, venez jouer dans la nature et vivre des moments inoubliables. A l’aide d’une épuisette et d’une loupe, laissez-vous surprendre par la vie des mares : gerris, dytiques, notonectes. Une véritable balade de découverte et d’émerveillement pour petits et grands !

Sur réservation, limité à 5 personnes.

Public

33 rue des voiliers Le Guernet 56130 Ferel Ferel



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-28T14:00:00 2021-04-28T16:00:00