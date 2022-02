Le rêve, passage entre deux mondes Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le rêve, passage entre deux mondes Cité des sciences et de l’Industrie, 17 mars 2022, Paris. Le rêve, passage entre deux mondes

Cité des sciences et de l’Industrie, le jeudi 17 mars à 14:30

Dans le cadre de la 22ème Journée nationale du sommeil 2022, le Réseau Morphée organise en partenariat avec la Cité de la santé une conférence sur le rêve qui abordera différentes dimensions de cette expérience unique, très spécifiquement humaine, qui a fasciné des sociétés au cours de l’histoire, interrogé des artistes, des chercheurs, des théologiens, des prophètes et conduit l’esprit humain à la limite de la folie ou de l’hyper-lucidité. En expliquant l’origine du processus cérébral qui consiste à visionner des images intérieures, nous verrons que ces images s’articulent au carrefour de la mémoire, de l’affect et de la perception. Des illustrations seront tirées de l’Hartung Study, l’expérience d’Abraham Poincheval immobile 7 jours et 7 nuits devant une œuvre de Hans Hartung. Au travers des récits d’intervenants aussi différents qu’un médecin du sommeil, un psychanalyste-neuroscientifique, un historien de l’art et un artiste, ces différentes facettes du rêve seront abordées.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Une conférence sur le rêve qui abordera différentes dimensions de cette expérience unique, très spécifiquement humaine, qui a fasciné des sociétés au cours de l’histoire. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-17T14:30:00 2022-03-17T17:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Le rêve, passage entre deux mondes Cité des sciences et de l’Industrie 2022-03-17 was last modified: by Le rêve, passage entre deux mondes Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 17 mars 2022 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris