LE RÊVE ET LA PLAINTE THEATRE SORANO Toulouse

Toulouse

LE RÊVE ET LA PLAINTE
35 Allées Jules Guesde THEATRE SORANO Toulouse

2023-02-16

THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde

Toulouse

Le théâtre de Nicole Genovèse, avec sa bienveillance, son humour ravageur et son irrévérence radicale, ne ressemble à rien de ce que l'on peut voir actuellement sur les scènes de France. Le rêve et la plainte est un conte bavard contemplatif qui s'attache moins à des événements qu'au récit qui sont fait d'eux. Une représentation allégorique du passage du temps, de la vacuité des passions et activités humaines, une représentation de la vie fugitive, une vanité en somme.

