Le rêve est l’aquarium de la nuit. Galerie la pierre large, 4 mars 2022, Strasbourg.

du vendredi 4 mars au samedi 9 avril à Galerie la pierre large

Sur le rivage, les vagues s’échouent, inlassablement, déversant des flots d’histoires venues des profondeurs océaniques, dans une écume légère, éphémère et fragile. La force et la grâce s’embrassent dans un même mouvement. Et c’est dans la transparence la plus limpide de l’eau que se révèle toute l’utopie poétique d’un univers surréaliste. La mer emporte nos rêves et ne subsiste que l’écume de nos amnésies. Avec Le rêve est l’aquarium de la nuit, Bénédicte Bach poursuit ses explorations de la matière, et par le prisme d’une métaphore, elle cherche à nous en offrir l’essence, la philosophie. L’artiste n’a de cesse de vouloir saisir l’insaisissable et de partager des sensations, des émotions. La douceur de l’imaginaire. Le parfum d’un songe. La poésie comme une utopie. ‼️ Vernissage le vendredi 4 mars à partir de 17h30 à la galerie la pierre large 25 rue des veaux Strasbourg.‼️ Commissariat d’exposition Bénédicte Bach & Benjamin Kiffel ?[www.galerielapierrelarge.fr](http://www.galerielapierrelarge.fr) L’exposition est visible du 4 mars au 9 avril 2022, du mercredi au samedi de 16h à 19h dans le respect du contexte sanitaire en vigueur.

Entrée libre

Galerie la pierre large 25 rue des veaux Strasbourg Strasbourg Bas-Rhin



