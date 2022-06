Le rêve d’Icare, visite virtuelle immersive

2022-09-18 – 2022-09-18 Profitez d’un week-end pour (re)découvrir le château de Lichtenberg, l’entrée est gratuite à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Au programme de la journée des visites guidées et une visite immersive “Le rêve d’Icare”. Prenez de la hauteur avec la visite immersive ou le rêve d’Icare accessible à tous…dans le respect des gestes barrières.

À l’aide d’un casque de réalité virtuelle, confortablement installé.e dans un transat, découvrez en direct, depuis les airs et gratuitement les différentes perspectives des sites et de leur environnement captées par un drone. Les visiteurs sont accueillis suivant leur ordre d’arrivée.

Une opportunité fantastique d'appréhender la beauté de notre patrimoine, tel un oiseau en plein vol !

