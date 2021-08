Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin, Kaysersberg Vignoble Le rêve d’Icare Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble

Le rêve d’Icare Kaysersberg Vignoble, 16 octobre 2021, Kaysersberg Vignoble. Le rêve d’Icare 2021-10-16 13:00:00 – 2021-10-16 17:00:00

Prenez de la hauteur avec la visite immersive ou le rêve d'Icare accessible à tous…dans le respect des gestes barrières. À l'aide d'un casque de réalité virtuelle, confortablement installé.e dans un transat, découvrez, le château style renaisance de la confrérie St Etienne. Grâce aux images du drone on survole une nature préservée et environnement faconné pour un vignoble d'exception. Les vues sont commentées pour compléter cette expérience complète. Les visiteurs sont accueillis suivant leur ordre d'arrivée – sessions de 5 à 7 minutes de 13h à 17h – 8 personnes maximum par session. En application des règles sanitaires de lutte contre le Covid-19, le matériel est strictement désinfecté entre chaque utilisateur et la distance physique d'un mètre minimum maintenue. Une opportunité fantastique d'appréhender la beauté de notre patrimoine, tel un oiseau en plein vol !

Survolez le château de la confrérie St Etienne et découvrez son histoire et ses vignes renommée.

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Kaysersberg Vignoble Autres Lieu Kaysersberg Vignoble Adresse Ville Kaysersberg Vignoble lieuville 48.13518#7.28837