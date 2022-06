Le rêve d’Icare accessible à tous

2022-07-09 10:00:00 – 2022-07-09 17:00:00 Prenez de la hauteur pour découvrir le château de la Wasenbourg et ses fabuleux paysages alentours ! Coiffés d'un casque de réalité virtuelle et confortablement installé dans un transat, vous serez comme un oiseau en plein vol. Les visiteurs sont accueillis suivant leur ordre d'arrivée – sessions de 10-15 minutes de 10h à 17h (dont une pause d'1h au moment du déjeuner) – 8 personnes maximum par session. Animation annulée en cas de pluie persistante.

