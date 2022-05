Le Rêve de Sam et autres courts Marseille 16e Arrondissement, 22 mai 2022, Marseille 16e Arrondissement.

Le Rêve de Sam et autres courts PIC – Pôle Instrumental Contemporain – Marseille 36 Montée Antoine Castejon Marseille 16e Arrondissement

2022-05-22 – 2022-05-22 PIC – Pôle Instrumental Contemporain – Marseille 36 Montée Antoine Castejon

Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

5 Une douce invitation à poursuivre ses rêves !



Quatre dessins animés primés à des festivals internationaux mis en musique par Raoul Lay :



• Le Renard et la Baleine (Canada) : ou comment la contemplation de vastes paysages et le fantôme d’un cétacé remplissent l’écran de couleurs fascinantes.



• Jonas et la Mer (Pays-Bas) : une plongée en scaphandre, des personnages à la Paul Grimault, un hymne vibrant à la beauté des profondeurs…



• Home Sweet Home (France / MOPA, école supérieure du film d’Animation d’Arles) : un audacieux road-movie, féérique et drôle, où une maison d’habitation, un vieux garage et une niche partent découvrir le monde.



• Le rêve de Sam (France) : pour terminer le concert sur une note poétique et pleine d’espoir.



Charlotte Campana, flûtes

Christian Bini, percussions

Jean-Florent Gabriel, violoncelle

Raoul Lay, piano et direction



A partir de 3 ans

45 min



12h15, ciné-concert suivi d’un repas

Dans le cadre du Train Bleu

Réservations : letrainbleu.net



15h30, ciné-concert-goûter, pour les habitants du quartier

Tarif unique : 5 €

Goûter offert

Réservations : info@ensemble-telemaque.com

Quatre dessins animés primés à des festivals internationaux mis en musique par Raoul Lay. Rendez-vous au PIC – Pôle Instrumental Contemporain – Marseille le 22 mai.

https://www.ensemble-telemaque.com/index.php/pic/au-pic

