LE REVE DE RAOUL ESPACE 44, 7 février 2023, LYON.

LE REVE DE RAOUL ESPACE 44. Un spectacle à la date du 2023-02-12 à 16:00 (2023-02-07 au ). Tarif : 9.8 à 13.8 euros.

Dans une accueillante forêt vivait Raoul, un renne qui avait une très jolie voix et adorait chanter. Sa meilleure amie, Plume, une oiselle, lui répétait très souvent que c’était dommage qu’il garde tout ce talent pour lui. Lorsqu’un concours de chant est annoncé, les deux amis décident d’y aller. Tout se passera-t-il comme prévu ? Dans ce spectacle très jeune public, original et émouvant, partez à l’aventure avec nos deux talentueuses comédiennes-chanteuses. Aidez Raoul, un personnage aussi drôle qu’attachant à réaliser son rêve ! Et découvrez, avec lui, que la différence est une force ! Les Enfants de la Nébuleuse Idée originale et mise en scène de Fany Burgard Co-écrit par Fany Burgard, Tiffany Léonard et Rozenn Simonet Interprété et chanté par Tiffany Léonard et Rozenn Simonet Univers musical de Diego Munoz

ESPACE 44 LYON 44, rue Burdeau Rhne

