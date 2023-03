Le Rêve de Prune COMEDIE DU FINISTERE BREST Catégories d’Évènement: Brest

Le Rêve de Prune

COMEDIE DU FINISTERE, 12 mars 2023, BREST.

Un spectacle à la date du 2023-03-12 à 15:00. Tarif : 12.0 à 12.0 euros.

Une histoire improvisée, touchante, drôle et poétique. Laissez-vous conter l'histoire de Prune, une petite souris très curieuse qui a un rêve un peu fou! Elle devra affronter des dangers, écouter ses émotions, se faire aider par des amis….arrivera-t-elle à réaliser son rêve? Venez à la rencontre d'un personnage attachant qui découvrira que grandir c'est une véritable aventure….mais chut c'est un secret! Un véritable conte intéractif qui saura ravir les petits et les grands dont vous serez aussi les héros!

COMEDIE DU FINISTERE BREST
25 RUE DE PONTANIOU
Finistère

