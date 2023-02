LE REVE DE PATAPON (1-4 ANS) MARELLE DES TEINTURIERS, 25 mars 2023, AVIGNON.

LE REVE DE PATAPON (1-4 ANS) MARELLE DES TEINTURIERS. Un spectacle à la date du 2023-03-25 (2023-03-25 au ) 11:00. Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

Patapon est un petit enfant sage et guilleret, adorant chanter et jouer. Il adore s’amuser avec son doudou Nounours, et Patapon rêve de pouvoir lui parler, chanter avec lui, jouer au ballon. Mais Nounours reste désespérément muet… Ce qui attriste énormément Patapon. Patapon s’endort et va vivre une aventure extraordinaire où ses rêves vont se réaliser et où les doudous du monde entier enchanteront ses songes. Un spectacle en chanson où Patapon rencontrera Monsieur le lion et son lionceau, un chiot, une licorne ainsi que de nombreux amis qui lui permettront de réaliser ses rêves… Jusqu’à ce que Nounours lui-même accompagne Patapon en chanson jusqu’au bout de son rêve.

Votre billet est ici

MARELLE DES TEINTURIERS AVIGNON 84 rue bonneterie Vaucluse

Patapon est un petit enfant sage et guilleret, adorant chanter et jouer.

Il adore s’amuser avec son doudou Nounours, et Patapon rêve de pouvoir lui parler, chanter avec lui, jouer au ballon. Mais Nounours reste désespérément muet… Ce qui attriste énormément Patapon.

Patapon s’endort et va vivre une aventure extraordinaire où ses rêves vont se réaliser et où les doudous du monde entier enchanteront ses songes.

Un spectacle en chanson où Patapon rencontrera Monsieur le lion et son lionceau, un chiot, une licorne ainsi que de nombreux amis qui lui permettront de réaliser ses rêves…

Jusqu’à ce que Nounours lui-même accompagne Patapon en chanson jusqu’au bout de son rêve.

. EUR10.0 10.0 euros

Votre billet est ici