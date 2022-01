Le Rêve de mon père L’Alliage, 11 mai 2022, Olivet.

Le Rêve de mon père

L’Alliage, le mercredi 11 mai à 18:00

**En interrogeant l’enfant sur lui-même et sur son rapport à l’autre, en l’occurrence l’autre absent, ce spectacle l’invite à vivre ses émotions pour les transcender.** Rémi, enfant, rêvait d’étoiles, d’astronautes et de voyages dans l’espace. Devenu adulte, il a bercé sa fille Léa de ses rêves. Mais voilà, aujourd’hui Léa a 9 ans et Rémi n’est pas là pour fêter son anniversaire. Léa transgresse l’interdit : elle pénètre dans le bureau de son père et y découvre une étrange machine. Elle va alors chercher à communiquer avec lui dans sa station orbitale… Entre elle et lui, entre la terre et le ciel, entre rêve et réalité, se joue alors un ballet singulier. Qui rêve de qui ? Mêlant cirque, théâtre, musiques et projections, ce spectacle visuel et poétique nous parle de passion, d’espace et de séparation pour une ode pleine d’amour à la relation père-fille. Avec Pascal Rousseau et Laurette Tessier Musiques : François Morel Accès soumis à présentation du pass sanitaire Plein tarif : 15 € • Tarif réduit : 10 € Spectacle éligible Pass Dès 6 ans L’Alliage assis 50 min

Sur réservation – Ouverture de la billetterie : mardi 15/03 à 10h

par la Compagnie Pascal Rousseau

L’Alliage 1 rue Michel Roques – 45160 OLIVET Olivet Loiret



