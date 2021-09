Lille Théâtre Le Petit Jacques Lille, Nord Le rêve de Lilou NOUVEAUTÉ 2021 Théâtre Le Petit Jacques Lille Catégories d’évènement: Lille

Papy Ernest raconte une histoire à ses petits enfants pour les endormir. Mais voilà qu’il commence lui-même à s’assoupir. La suite de l’histoire sera donc pour le lendemain puisque Lilou, Jacques et Jacky dorment déjà. C’est le début des rêves où l’on retrouvera : fée, gnome, sorcière, licorne … pour se pencher sur le doudou de Lilou.

Entrée payante Ouverture des portes 30 mn avant le spectacle L’entrée se fait côté Deûle par la voie piétonne « Quai de la Citadelle », situé dans le prolongement de l’avenue Léon Jouhaux.

Spectacle de marionnettes interactif pour enfants Théâtre Le Petit Jacques quai de la Citadelle, lille Lille Vauban-Esquermes Nord

2021-10-17T16:00:00 2021-10-17T17:00:00

