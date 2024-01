LE REVE D’ALICE Gignac, samedi 24 février 2024.

Adaptation théâtrale et mise en scène de Marion LLOP d’après l’œuvre originale de L.Caroll « Alice au pays des merveilles ». Interprétée par Emilie Bougard Satine Salerno Collin Barenne Terence Comby Mathias Borras Qajik Stepanyan Alban André Marius Guetin Alexandre Koren et Zoé Pero

Interprétée par Emilie Bougard Satine Salerno Collin Barenne Terence Comby Mathias Borras Qajik Stepanyan Alban André Marius Guetin Alexandre Koren et Zoé Pero. Technique et création image: Henri Ballester–Colonna

Création musicale Julien Azaïs EUR.

2 Avenue du Mas Salat

Gignac 34150 Hérault Occitanie contact@lesonambule.fr

Début : 2024-02-24 20:30:00

fin : 2024-02-24 22:00:00



