Le retour tant attendu de la Fête du jeux le 11 juin à Saint-Jean de Braye ! Parc des Longues Allées Saint-Jean-de-Braye Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Jean-de-Braye

Le retour tant attendu de la Fête du jeux le 11 juin à Saint-Jean de Braye ! Parc des Longues Allées, 11 juin 2022, Saint-Jean-de-Braye. Le retour tant attendu de la Fête du jeux le 11 juin à Saint-Jean de Braye !

Parc des Longues Allées, le samedi 11 juin à 13:00

Cet événement multigénérationnel proposera encore une fois de nombreuses animations ouvertes à tous et 100 % gratuites. Au programme vous pourrez retrouver des jeux traditionnels, activités en plein air, activités sportives, jeux de sociétés, jeux de rôles, jeux vidéos… Lors de la 16e édition en 2019, la manifestation avait rassemblé plus de 2500 personnes. Le lieu d’accueil étant le parc des Longues Allées, proche de la Loire, venez-y à pied ou à vélo tout en contemplant le paysage. Vous pouvez également choisir de favoriser les transports en commun, car le parc est proche du tram B. Dans une démarche de réduction des déchets, pensez à ramener votre gobelet réutilisable.

Entrée libre

La fête mondiale du jeu revient après 2 ans d’absence, le 11 juin 2022 de 13h à 20h. Organisée par un collectif (ASCA, associations, services municipaux et bénévoles). Parc des Longues Allées Rue de Mondésir 45800 Saint-Jean de Braye Saint-Jean-de-Braye Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-11T13:00:00 2022-06-11T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Jean-de-Braye Autres Lieu Parc des Longues Allées Adresse Rue de Mondésir 45800 Saint-Jean de Braye Ville Saint-Jean-de-Braye lieuville Parc des Longues Allées Saint-Jean-de-Braye Departement Loiret

Parc des Longues Allées Saint-Jean-de-Braye Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-de-braye/

Le retour tant attendu de la Fête du jeux le 11 juin à Saint-Jean de Braye ! Parc des Longues Allées 2022-06-11 was last modified: by Le retour tant attendu de la Fête du jeux le 11 juin à Saint-Jean de Braye ! Parc des Longues Allées Parc des Longues Allées 11 juin 2022 Parc des Longues Allées Saint-Jean-de-Braye Saint-Jean-de-Braye

Saint-Jean-de-Braye Loiret