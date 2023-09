Le retour du tango noir – Fernando Lopez Le Regard du Cygne Paris, 14 novembre 2023, Paris.

Le mardi 14 novembre 2023

de 16h00 à 17h00

.Public adultes. Jusqu’à 210 ans. payant

Tarif unique 5€

Conférence dansée de la pièce « Le retour du tango noir » écrite par Fernando Lopez.

Quand le tango cubain arrive sur la péninsule Ibérique à la fin du XIXème siècle, les maîtres à danser espagnols décident de « nettoyer » cette musique et sa danse, jugées trop charnelles. Peu à peu, son origine est effacée. Avec sa conférence dansée Le retour du tango noir, Fernando López fait le voyage inverse et revient à la source artistique et sociale de cet art créé par les esclaves noirs dans les quartiers pauvres de la Havane. Une manière d’aborder, par l’histoire, l’influence coloniale et la relation qui existe entre racisme et classisme.

Le Regard du Cygne 210 Rue de Belleville 75020 Paris

Contact : https://leregarducygne.com/conference-dansee-%f0%9d%90%bf%f0%9d%91%92-%f0%9d%91%9f%f0%9d%91%92%f0%9d%91%a1%f0%9d%91%9c%f0%9d%91%a2%f0%9d%91%9f-%f0%9d%91%91%f0%9d%91%a2-%f0%9d%91%a1%f0%9d%91%8e%f0%9d%91%9b%f0%9d%91%94/ https://leregarducygne.com/

