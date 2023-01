Le retour du lynx Les Houches Les Houches Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Les Houches

Le retour du lynx Les Houches, 23 février 2023, Les Houches . Le retour du lynx 27 pl de la Mairie Espace Animation Les Houches Haute-Savoie Espace Animation 27 pl de la Mairie

2023-02-23 19:00:00 19:00:00 – 2023-02-23 21:00:00 21:00:00

Espace Animation 27 pl de la Mairie

Les Houches

Haute-Savoie Projection du film documentaire « le retour du lynx » de Laurent Geslin, photographe naturaliste. Depuis plus de dix ans, il observe et met en images le lynx boréal dans la chaîne jurassienne. La soirée se poursuivra par un échange avec le réalisateur. marion.guitteny@cen-haute-savoie.org +33 7 54 80 12 59 Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches

dernière mise à jour : 2023-01-20 par

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Savoie, Les Houches Autres Lieu Les Houches Adresse Les Houches Haute-Savoie Espace Animation 27 pl de la Mairie Ville Les Houches lieuville Espace Animation 27 pl de la Mairie Les Houches Departement Haute-Savoie

Les Houches Les Houches Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-houches/

Le retour du lynx Les Houches 2023-02-23 was last modified: by Le retour du lynx Les Houches Les Houches 23 février 2023 27 pl de la Mairie Espace Animation Les Houches Haute-Savoie Haute-Savoie Les Houches

Les Houches Haute-Savoie