Plouha Côtes d’Armor Les bénévoles de l’association “Le Retour du Jeudi” vous invitent à la 1ère soirée de la saison estivale dans le bourg de Plouha.

Les bénévoles de l'association "Le Retour du Jeudi" vous invitent à la 1ère soirée de la saison estivale dans le bourg de Plouha.

Pour laisser la place à la soirée du 14 juillet organisée par les pompiers, le 1er jeudi de l'été 2022 aura lieu un vendredi ! Et ce sera un vendredi celtique !

