Le Retour du Jeudi Plouha, 28 juillet 2022, Plouha.

Le Retour du Jeudi Plouha

2022-07-28 19:00:00 – 2022-07-21 23:00:00

Plouha Côtes d’Armor Plouha

Du 15 juillet au 18 août, des concerts seront organisés dans le bourg avec la présence de groupes nationaux exceptionnels : Johhny Mafia, Bigger, Skarface, Gérard Baste et Nikus Pokus, Maxwell Farrington… on ne compte plus les têtes d’affiche prestigieuses cette année !

Et bien sûr toute la soirée : marché artisanal avec une cinquantaine de commerçants, restauration maison et locale mais aussi barbe à papa et churros, arts de la rue avec de la jonglerie, des acrobaties, des clowns, de la musique ; et pour les enfants : balades à poneys, mur d’escalade, château gonflable, jeux en bois…

jeudisenfete@gmail.com +33 6 68 40 32 10

