Le retour des vautours Marseille 1er Arrondissement, 10 janvier 2023

2023-01-10 13:00:00 13:00:00 – 2023-02-25 18:00:00 18:00:00

Réensauvagement, une cohabitation possible ?

La problématique actuelle sur la biodiversité pousse les humains à questionner leur rapport à la nature et aux autres vivants. Apparu dans les années 90, le concept de « réensauvagement » propose la vision d’écosystèmes en libre évolution. À ce titre, la sauvegarde et la réintroduction d’espèces sauvages dans leur milieu naturel fait partie de cette approche



Les vautours figurent en bonne place parmi les animaux injustement méprisés, il était donc logique de leur consacrer une exposition afin de les réhabiliter et de faire connaître leur rôle écologique majeur. Vous serez éblouis par leurs capacités et touchés par le sort qui leur est réservé !



Accessible à tout public, l’exposition présente le programme de réintroduction de cette espèce emblématique.

Des visites détaillées avec des médiateurs de la LPO PACA sont proposées de 14h à 17h les samedis 14, 21 et 28 janvier et 4, 11, 18 et 25 février et les mercredis 15 et 22 février.

Autour de l’exposition



• Conférence

Vendredi 20 janvier à 17h

L’Europe réensauvagée

Béatrice et Gilbert Cochet, naturalistes et auteurs de L’Europe réensauvagée, nous proposent un tour européen de l’état de réensauvagement des différents milieux naturels, et de la cohabitation entre l’homme et le sauvage.

En collaboration avec Actes/Sud/Les Possibles.



• Conférence

Vendredi 27 janvier à 17h

Le retour des vautours : le programme Life Gypconnect

La sauvegarde de ces espèces menée par la LPO France et la LPO PACA soutenue par un programme Européen : le « Life Gypconnect ». Cette action vise à permettre la reconquête des territoires de la région sud d’où elles ont disparu.

Avec Pascal Orabi, ornithologue et biologiste, chargé du projet de réintroduction des gypaètes à la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO France).

En collaboration avec la LPO France et la LPO PACA.

