LE RETOUR DES SOLEILS Place du Louvre, 25 novembre 2021, Paris.

LE RETOUR DES SOLEILS

du jeudi 25 novembre au dimanche 9 janvier 2022 à Place du Louvre

Betsabeé Romero est une artiste mexicaine fortement ancrée dans sa culture, mais à l’imaginaire nomade. Depuis vingt ans, son œuvre participe à l’élaboration d’un discours « glocal » critique sur la resémantisation des objets quotidiens et des rites et symboles de la société́ de consommation tels que la voiture, les pneus, les tatouages et les célébrations populaires. Elle grave dans le caoutchouc des formes dénonçant l’oppression des cultures par la modernité. Les dessins dorés à la feuille recyclent et anoblissent la banalité d’un objet polluant mis au rebut. Des pneus de tracteur usagés, symboles de nos déplacements et de nos migrations sont utilisés par l’artiste tels des sceaux pour imprimer la mémoire de tout ce qui a été écrasé par la consommation outrancière et le culte de la vitesse. Betsabeé Romero a réalisé plus de cent d’expositions personnelles sur les cinq continents et participé à de nombreuses résidences et foires internationales d’art contemporain, notamment en France à Art Paris avec l’œuvre Requiem pour la voiture polluante exposée sur le Parvis du Grand Palais (2019), à Lille dans le cadre de Lille 3000 Mexique invité d’honneur (2019), ou encore au Louvre pour l’exposition « Le Musée Monde de J.M.G Le Clé́zio » (2012). Betsabeé Romero est une artiste conceptuelle qui recourt au travail de la main en collaborant avec des artisans. En témoigne sa fabuleuse intervention à l’exposition universelle de Dubaï où elle a admirablement su mettre en lumière le travail des tisserandes mexicaines en confiant à une centaine de femmes des hauts plateaux de Jalisco la tâche titanesque de tisser l’intégralité de l’impressionnante façade du Pavillon mexicain. Betsabeé Romero vit et travaille à Mexico. [www.betsabeeromero.com](http://www.betsabeeromero.com) Exposition réalisée sous le haut patronage de l’Ambassade du Mexique en France, avec le soutien de la Mairie de Paris Centre et le Comité d’animation culturelle de Paris 1.

Entrée libre

Installation monumentale de Betsabeé Romero

Place du Louvre 75001 Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

