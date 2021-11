Albi Théâtre des Lices Albi, Tarn Le retour des pirates magiciens Théâtre des Lices Albi Catégories d’évènement: Albi

Tarn

Le retour des pirates magiciens Théâtre des Lices, 24 décembre 2021, Albi. Le retour des pirates magiciens

Théâtre des Lices, le vendredi 24 décembre à 14:30

Laissez-vous envahir par la beauté des numéros du grand magicien tarnais Christian Védeilhé et de sa partenaire Valéry ! Un spectacle plusieurs fois primé dans les plus grands festivals. Spectacle pour les 4/12 ans à 14h30 et 16h30. Ouverture des portes dès 13h30. Entrée dans la limite des places disponibles. Passe sanitaire et masque obligatoire. **_Plus d’informations sur les événements organisés par la Ville d’Albi sur le site_** [**_noel.albi.fr_**](https://www.mairie-albi.fr/fr/albi-fete-noel/)**_._** Le Théâtre des Lices enchanté ! Théâtre des Lices Passage Rabelais, 81000 Albi Albi Tarn

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-24T14:30:00 2021-12-24T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Albi, Tarn Autres Lieu Théâtre des Lices Adresse Passage Rabelais, 81000 Albi Ville Albi lieuville Théâtre des Lices Albi