Le retour des Jardiniers du Paradis Champdeniers, 1 mai 2022, Champdeniers.

Le retour des Jardiniers du Paradis Champdeniers

2022-05-01 09:00:00 – 2022-05-01 18:00:00

Champdeniers 79220 Champdeniers

Depuis 2012, tous les ans le 1er mai, place à ce rassemblement incontournable, ouverts à toutes et tous, au milieu des végétaux, des productions florales, d’outils en tous genres, de productions artisanales en lien avec la nature.

Après deux années blanches, la motivation de faire perdurer cette fête rurale est toujours la même. Les équipes ont été encore renforcées et un partenariat fort avec le Beugnon-Thireuil a été tissé au moins encore 20 ans.

Place du Paradis et Grand’Rue à Champdeniers de 9h00 à 18h00.

Entrée libre, restauration sur place. Plus de 45 exposants spécialisés du végétal.

Les personnes souhaitant être bénévoles, le jour de la fête peuvent envoyer un mail.

