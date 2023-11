Le retour des fleurs Bibliothèque François Villon Paris, 20 janvier 2024, Paris.

Le samedi 20 janvier 2024

de 19h30 à 20h30

.Tout public. gratuit

Spectacle de conte musical en théâtre d’ombres.

Ce conte de tradition orale australien prend vie comme un voyage poétique et musical illustré en dessins et ombres chinoises.

Ne supportant plus la méchanceté des hommes, un sorcier

les prive des fleurs et disparaît. Dès lors, le pays perd la mémoire des

végétaux, devenus un mythe auquel plus personne ne croit… jusqu’au jour où une

jeune femme décide de partir à la recherche du grand sorcier.

Sur scène, la musicienne Claire Lebrun et la plasticienne

Hortense Gesquière forment un duo unique mêlant textures sonores et techniques plastiques.

de la Compagnie Les parlophones, à découvrir sur leur site Facebook

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

Contact : +33141421430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://facebook.com/bibliotheque.francois.villon

compagnie Les parlophones Le retour des fleurs