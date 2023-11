Le retour des aventures de Pico Bogue et Ana Ana avec Alexis Dormal Librairie Le Divan perché Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Nous recevons avec joie l’auteur et illustrateur Alexis Dormal autour de la parution de ses deux nouveaux albums « Pico Bogue Tome 15 : Les Heures et les jours » & « Ana Ana Tome 22 : Joyeux Noël ! » aux Éditions Dargaud. Venez découvrir “Pico Bogue Tome 15 : Les Heures et les jours” ainsi que “Ana Ana Tome 22 : Joyeux Noël !”, publiés aux Éditions Dargaud. Retrouvez les irrésistibles Pico Bogue et Ana Ana ! Entre humour et tendresse, il y en a pour tous les âges avec ces deux personnages hauts en couleurs. Alexis Dormal est illustrateur de bande-dessinée : il nous régale avec les séries “Pico Bogue” et “Ana Ana”, écrites par Dominique Roques, sa mère. Librairie Le Divan perché 226 rue de la Convention 75015 Paris Contact : https://www.facebook.com/divanlibrairie https://www.facebook.com/divanlibrairie

