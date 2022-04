LE RETOUR DE PERSÉPHONE Grenade, 16 mai 2022, Grenade.

LE RETOUR DE PERSÉPHONE Rue Castelbajac JARDIN RENÉ CRAYSSAC Grenade

2022-05-16 – 2022-06-16 Rue Castelbajac JARDIN RENÉ CRAYSSAC

Grenade Haute-Garonne

L’exposition “LE RETOUR DE PERSÉPHONE” est axée sur la richesse de la biodiversité, la beauté des insectes et des fleurs que l’on peut trouver ici, dans nos campagnes et nos jardins, et que nous voulons promouvoir comme notre patrimoine.

Imprimés sur des bâches, les photos évoquent la richesse de la nature de notre ville et alentours : les champs, les fleurs, les jardins, les papillons, les abeilles, les sauterelles…

Comme dit le Petit Prince, “il faut voir l’essentiel afin de se souvenir”.

Découvrez l’exposition photographique de Jean-Claude Teyssier “Le retour de Perséphone”.

culture@mairie-grenade.fr +33 5 81 33 02 35 http://www.mairie-grenade.fr/

©Jean-Claude Teyssier

