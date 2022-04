Le retour de Mo’ Lazare à la Philharmonie Philharmonie de Paris, 27 juin 2022, Paris.

Le mardi 28 juin 2022

de 20h30 à 22h30

Le lundi 27 juin 2022

de 20h30 à 22h30

. payant Cat.1 : 40 EUR Cat.2 : 32 EUR Cat.3 : 22 EUR

Disparu. Revenu. Inventé. Fantasmé. Toujours là depuis toujours, Mo’ Lazare est de retour avec sa bande pour un ultime concert, le 27 et 28 juin à la Philharmonie (19e).

Disparu. Revenu. Inventé. Fantasmé. Toujours là depuis toujours, Mo' Lazare est de retour avec sa bande pour un ultime concert. Une frappe intimement ba-rock, comme il les aime.

« Vents en contrechamp, l’ouragan s’élance, enivrant, foudroyant… » Redécouvrez tous ses classiques : « Boy », « Rendez-vous », «Too Fast », « I Wasn’t Thinking », « Je voudrais », « Real Around », « The View », « Play the Game », « Sister », « Shake it All », « Avignon »… Véritable enfant de la balle, à la fois metteur en scène, acteur, danseur, acrobate et musicien, James Thierrée virevolte dans l’art depuis son plus jeune âge. Au sein de La Compagnie du Hanneton, fondée en 1998, il développe des spectacles protéiformes d’une incroyable inventivité, accueillis avec enthousiasme à travers le monde. Sa nouvelle proposition, Mo’s, se déploie autour d’un crooner imaginaire : Mo, personnage musical hors normes. Avec toute la démesure de circonstance, James Thierrée orchestre un concert-monde flamboyant et suscite un intense émerveillement.

Lieu : Grande salle Pierre Boulez – Philharmonie

Philharmonie de Paris 221 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris

Contact : https://philharmoniedeparis.fr/fr/activite/23552 https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://www.facebook.com/PhilharmoniedeParis https://billetterie.philharmoniedeparis.fr/api/1/redirect/product?id=10228430863230

© Richard Haughton James Thierrée / Mo’s – The Damn Jam Concerto