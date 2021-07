Curtil-sous-Buffières Curtil-sous-Buffières CURTIL SOUS BUFFIERES, Saône-et-Loire Le retour de l’entrecôte Curtil-sous-Buffières Curtil-sous-Buffières Catégories d’évènement: CURTIL SOUS BUFFIERES

Saône-et-Loire

Le retour de l’entrecôte Curtil-sous-Buffières, 1 août 2021-1 août 2021, Curtil-sous-Buffières. Le retour de l’entrecôte 2021-08-01 18:00:00 – 2021-08-01 23:30:00 Place du village Place des Jandots

Curtil-sous-Buffières Saône-et-Loire Curtil-sous-Buffières 13.5 13.5 EUR Fête annuelle du village de Curtil sous Buffières.

Repas proposés en plein air sur la place du village avec la traditionnelle entrecôte charolaise et son gratin dauphinois. Des assiettes bien garnies, du bon vin, buvette, animation musicale et jeux autant d’ingrédients qui favorisent des retrouvailles entre amis, en famille ou des rencontres entre les habitants des villages des alentours. curtil.fl@gmail.com Fête annuelle du village de Curtil sous Buffières.

