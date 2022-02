Le retour de la danse Arleuf Arleuf Catégories d’évènement: Arleuf

Arleuf Nièvre Arleuf Nièvre Depuis le 8 décembre 2021 nous sommes privés de danse. Le 16 février 2022, retour à la danse pour les Gars d’Arleuf. Tous les musiciens, danseurs et adhérents sont conviés à la veillée où nous fêterons la possibilité de danser à nouveau! +33 3 86 78 84 66 Depuis le 8 décembre 2021 nous sommes privés de danse. Le 16 février 2022, retour à la danse pour les Gars d’Arleuf. Tous les musiciens, danseurs et adhérents sont conviés à la veillée où nous fêterons la possibilité de danser à nouveau! Arleuf

