Le retour de la chasse aux œufs au château de Preisch Parc du château de Preisch Basse-Rentgen Catégories d’évènement: Basse-Rentgen

Moselle

Le retour de la chasse aux œufs au château de Preisch Parc du château de Preisch, 16 avril 2022, Basse-Rentgen. Le retour de la chasse aux œufs au château de Preisch

du samedi 16 avril au dimanche 17 avril à Parc du château de Preisch

Commencez par la recherche des œufs de couleurs, construisez ensuite un nid douillet pour les accueillir, grâce aux éléments végétaux du parc, puis terminez l’aventure en dégustant de délicieux œufs en chocolat accompagnés d’un goûter. Pour les plus petits, un espace spécialement conçu leur est dédié. Étant donné le contexte sanitaire, la traditionnelle chasse aux œufs s’adapte afin que les petits comme les grands puissent en profiter sereinement. Pour participer, réservez simplement votre créneau horaire ! Un œuf d’or sera régulièrement dissimulé afin que vous ayez tous votre chance, peu importe le créneau choisi. Un gros œuf en chocolat vous attend si vous arrivez à le trouver ! N’oubliez pas votre panier pour porter les œufs ! INFOS PRATIQUES Lieu Château de Preisch – F-BASSE-RENTGEN Age conseillé : à partir de 4 ans. Réservation : Samedi 16 et dimanche 17 avril, ouverture du parc en continu de 9h30 à 18h. Réservation toutes les heures à partir de 9h30, dernier créneau horaire à 16h30, fermeture du parc à 18h. Pour réserver, complétez le formulaire de réservation [https://www.chateaudepreisch.com/visites/programme/](https://www.chateaudepreisch.com/visites/programme/) Renseignements : [marine@chateaudepreisch.com](mailto:marine@chateaudepreisch.com) +33 (0)6 72 43 68 01

Tarifs : 11€/enfant comprenant la chasse, les œufs en chocolat et le goûter (1 gâteau et 1 boisson), 1 accompagnant gratuit puis 6€ par accompagnant supplémentaire.

Le 16 et 17 avril, la chasse aux œufs fait son retour ! Cela fait deux ans que le lapin de Pâques n’est pas venu, ce qui promet une recherche épique pour retrouver les œufs qu’il a perdu. Parc du château de Preisch 2 rue des Lilas, 57570 Basse-Rentgen Basse-Rentgen Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-16T09:30:00 2022-04-16T18:00:00;2022-04-17T09:30:00 2022-04-17T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Basse-Rentgen, Moselle Autres Lieu Parc du château de Preisch Adresse 2 rue des Lilas, 57570 Basse-Rentgen Ville Basse-Rentgen lieuville Parc du château de Preisch Basse-Rentgen Departement Moselle

Parc du château de Preisch Basse-Rentgen Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/basse-rentgen/

Le retour de la chasse aux œufs au château de Preisch Parc du château de Preisch 2022-04-16 was last modified: by Le retour de la chasse aux œufs au château de Preisch Parc du château de Preisch Parc du château de Preisch 16 avril 2022 Basse-Rentgen Parc du château de Preisch Basse-Rentgen

Basse-Rentgen Moselle