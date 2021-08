Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre, Pyrénées-Atlantiques Le retour d’Aitor Mauléon-Licharre Mauléon-Licharre Catégories d’évènement: Mauléon-Licharre

Pyrénées-Atlantiques

Le retour d’Aitor Mauléon-Licharre, 20 août 2021, Mauléon-Licharre. Le retour d’Aitor 2021-08-20 – 2021-08-20

Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques Mauléon-Licharre Nouveau spectacle des Amis du Château (25 participants)

Écrit par Cali Etchecopar, mis en scène par Michel Foucher.

Vous assisterez à la vengeance d'un fils, Aitor, dont le père a été lâchement assassiné par son propre frère.

