Le Retour Centre Paris Anim’ Grange aux Belles Paris, mardi 30 janvier 2024.

Du mardi 30 janvier 2024 au samedi 09 mars 2024 :

lundi

de 10h00 à 16h00

lundi

de 18h00 à 20h00

mardi

de 14h00 à 20h00

mercredi

de 10h00 à 14h00

mercredi

de 18h00 à 20h00

jeudi

de 10h00 à 12h00

jeudi

de 16h30 à 20h00

vendredi

de 11h30 à 20h00

samedi

de 10h00 à 16h30

.Tout public. gratuit

« Images du réel – Escale à le Grange aux Belles » est une série d’expositions photographique de journalistes photoreporters, de photographes aventuriers,… qui nous ouvre leur regard sur le monde et sa situation géopolitique et climatique. Une magnifique série photographique qui nous pousse à la réflexion et à la prise de conscience.

Le retour

Le Sénégal connaît un taux de chômage élevé. L’émigration vers l’Europe s’est donc imposée comme une stratégie destinée à améliorer les conditions matérielles et sociales de nombreuses familles. Mais une fois sur place, tout ne se passe pas comme prévu. Alors survient la honte et le remords de ne pas se montrer digne du soutien demandé par la famille.

Qu’il s’agisse d’un rapatriement forcé ou d’un retour volontaire, certains finissent par rentrer. De retour depuis un mois ou quelques années, ils doivent encore faire face à une forte pression sociale et familiale qui a d’importantes répercussions psychologiques.

Alors qu’avant ils incarnaient une figure de la réussite, le retour modifie leurs statuts de héros.

Malgré cela, ils doivent se reconstruire et essayer de retrouver une place dans la société.

Ce projet est mentoré par le collectif ITEM

Photographies de Jennifer Carlos

www.jennifer-carlos-wapr.format.com

exposition du mardi 30 janvier au samedi 9 mars

Vernissage jeudi 1er février / 19h-21h

Centre Paris Anim’ Grange aux Belles 6 Rue Boy-Zelensky 75010 Paris

Contact : https://www.crl10.net/blog/le-retour +33142034078 info-gb@crl10.net https://www.facebook.com/EscaleALaGrangeAuxBelles https://www.facebook.com/EscaleALaGrangeAuxBelles

Jennyfer Cralos