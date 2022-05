Le retour aux sources de l’illustrateur Guillaume REYNARD Saint-Pardoux-Soutiers, 21 mai 2022, Saint-Pardoux-Soutiers.

Le retour aux sources de l’illustrateur Guillaume REYNARD Saint-Pardoux-Soutiers

2022-05-21 – 2022-05-21

Saint-Pardoux-Soutiers Deux-Sèvres Saint-Pardoux-Soutiers

Guillaume Reynard est illustrateur à Paris depuis 30 ans. Des études de designer, il s’oriente vers le dessin, dessine partout où il passe. Publie des albums jeunesse, dont le dernier en date Comment on fait ça , fait des illustrations pour la presse…Muni de ses cartons à dessin, crayon de bois et stylo pinceau, il a passé trois jours, fin avril en repérage, à dessiner beaucoup. Il compte faire une vingtaine de dessins, repartis entre Soutiers, Château-Bourdin et St Pardoux. Des paysages verdoyants, du patrimonial comme le passage sous la trois voies, des moments de vie. Du 20 au 24 mai, il reviendra pour peaufiner et pour d’autres idées. Le samedi 21 au matin, il exposera ses premiers dessins dans la salle du presbytère avec une présentation des ses livres. Puis il rejoindra son atelier parisien.

+33 6 83 36 28 14

