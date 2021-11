Haguenau Haguenau Bas-Rhin, Haguenau Le reste est silence – Cie Tout va bien Haguenau Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Haguenau

Le reste est silence – Cie Tout va bien Haguenau, 30 novembre 2021, Haguenau. Le reste est silence – Cie Tout va bien Haguenau

2021-11-30 20:30:00 – 2021-11-30

Haguenau Bas-Rhin Haguenau EUR Le reste est silence est une proposition de la compagnie Tout va bien !, qui a présenté La Passée à Haguenau en 2017. Sa particularité est de mettre en scène des comédiens en situation de handicap mental, professionnalisés dans le cadre d’un Dispositif d’Accompagnement par un Service d’Aide par le Travail.

Le projet de la compagnie représente une aventure artistique et humaine exceptionnelle. La pièce convoque quatre grandes figures du dramaturge William Shakespeare : Le Roi Lear, Macbeth, Hamlet et Othello, revisitées par l’exercice de l’improvisation et l’écriture de plateau. Ils sont là, quinze personnages, devant nous, sur la scène.

Leur histoire est passée, ils ont en commun un même et unique destin : la mort.

Ils reviennent parce qu’ils sont insatisfaits de l’issue systématiquement tragique de leur histoire.

Ils sont là pour voir s’il n’y a pas mieux à faire, s’ils peuvent se réapproprier leur destin autrement.

Ils vont alors rejouer les scènes de leur vie. Chacun va tenter d’aider l’autre pour s’en sortir. C’est l’histoire de personnages qui veulent prendre le pouvoir sur leur auteur.

C’est l’histoire de comédiens qui veulent prendre la place au plateau et dans la vie. Le reste est silence est une proposition de la compagnie Tout va bien !, qui a présenté La Passée à Haguenau en 2017. Sa particularité est de mettre en scène des comédiens en situation de handicap mental, professionnalisés dans le cadre d’un Dispositif d’Accompagnement par un Service d’Aide par le Travail.

Le projet de la compagnie représente une aventure artistique et humaine exceptionnelle. +33 3 88 73 30 54 Le reste est silence est une proposition de la compagnie Tout va bien !, qui a présenté La Passée à Haguenau en 2017. Sa particularité est de mettre en scène des comédiens en situation de handicap mental, professionnalisés dans le cadre d’un Dispositif d’Accompagnement par un Service d’Aide par le Travail.

Le projet de la compagnie représente une aventure artistique et humaine exceptionnelle. La pièce convoque quatre grandes figures du dramaturge William Shakespeare : Le Roi Lear, Macbeth, Hamlet et Othello, revisitées par l’exercice de l’improvisation et l’écriture de plateau. Ils sont là, quinze personnages, devant nous, sur la scène.

Leur histoire est passée, ils ont en commun un même et unique destin : la mort.

Ils reviennent parce qu’ils sont insatisfaits de l’issue systématiquement tragique de leur histoire.

Ils sont là pour voir s’il n’y a pas mieux à faire, s’ils peuvent se réapproprier leur destin autrement.

Ils vont alors rejouer les scènes de leur vie. Chacun va tenter d’aider l’autre pour s’en sortir. C’est l’histoire de personnages qui veulent prendre le pouvoir sur leur auteur.

C’est l’histoire de comédiens qui veulent prendre la place au plateau et dans la vie. Haguenau

dernière mise à jour : 2021-10-30 par Office de tourisme de Haguenau

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Haguenau Autres Lieu Haguenau Adresse Ville Haguenau lieuville Haguenau