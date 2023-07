Découverte de la galerie des robinets Le Réservoir, espace découverte du Canal du Midi Saint-Ferréol Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Découverte de la galerie des robinets 16 et 17 septembre Le Réservoir, espace découverte du Canal du Midi Gratuit. Sur inscription. Elément essentiel à la compréhension du barrage de Saint-Ferréol, la galerie des robinets renferme le secret de l'alimentation en eau du canal du Midi. Cette galerie mène à la chambre des 3 Robinets en bronze, de 500 kilos chacun et installés en 1829. Le Réservoir, espace découverte du Canal du Midi 1 avenue Paul Riquet, 31250 Revel Saint-Ferréol 31250 Haute-Garonne Occitanie 05 61 80 57 57 http://www.lereservoir-canaldumidi.fr Située au cœur de la Montagne Noire, le réservoir de Saint-Ferréol est, depuis la fin du XVIIe siècle, le centre d'alimentation en eau du Canal du Midi. C'est là, au pied de la digue, dans l'ancienne maison de l'ingénieur, que se trouve le musée-jardins du Canal du midi offrant aux visiteurs un regard unique sur son histoire. De l'intuition géniale de Pierre-Paul Riquet au classement par l'UNESCO, le musée présente le Canal du Midi à travers différentes thématiques. Le musée est situé en contrebas de la digue du lac de Saint-Ferréol, à environ 3km du centre de Revel.

