du vendredi 9 juillet 2021 au samedi 16 avril à Les Étincelles du Palais de la découverte

[12 ans et +] Internet, notre réseau d’information et de communication, recouvre aujourd’hui la planète entière et est accessible à la majeure partie de l’humanité. Pourtant, ce miracle de technologie est étonnament humble dans ses origines et son architecture. En dévoilant l’histoire de ce réseau, de son ancêtre Arpanet à la naissance du Web, nous découvrirons les arcanes de son fonctionnement et la façon dont nos messages y circulent. À cette occasion, nous questionnerons ses impacts, notamment en termes de consommation énergétique ou encore de dissémination de l’information. [12 ans et +] Comment fonctionne le réseau Internet ? C’est ce que nous découvrirons à travers l’histoire étonnante du premier objet connecté ou encore du web. Découvrez où vont vraiment vos données ! Les Étincelles du Palais de la découverte 186 Rue St Charles, 75015 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T14:20:00 2021-07-09T15:20:00;2021-07-11T10:20:00 2021-07-11T11:20:00;2021-07-15T10:20:00 2021-07-15T11:20:00;2021-08-06T13:00:00 2021-08-06T14:00:00;2021-08-07T14:20:00 2021-08-07T15:20:00;2021-08-10T11:40:00 2021-08-10T12:40:00;2021-08-20T15:40:00 2021-08-20T16:40:00;2021-09-03T10:20:00 2021-09-03T11:20:00;2021-09-19T10:20:00 2021-09-19T11:20:00;2021-10-03T10:20:00 2021-10-03T11:20:00;2021-10-27T11:40:00 2021-10-27T12:40:00;2021-10-31T10:20:00 2021-10-31T11:20:00;2021-11-04T15:40:00 2021-11-04T16:40:00;2021-11-13T17:00:00 2021-11-13T18:00:00;2021-11-14T10:20:00 2021-11-14T11:20:00;2021-11-27T14:20:00 2021-11-27T15:20:00;2021-12-01T15:40:00 2021-12-01T16:40:00;2021-12-11T10:20:00 2021-12-11T11:20:00;2021-12-22T11:40:00 2021-12-22T12:40:00;2021-12-26T13:00:00 2021-12-26T14:00:00;2021-12-30T13:00:00 2021-12-30T14:00:00;2022-01-09T13:00:00 2022-01-09T14:00:00;2022-01-22T10:20:00 2022-01-22T11:20:00;2022-02-05T14:20:00 2022-02-05T15:20:00;2022-02-24T14:20:00 2022-02-24T15:20:00;2022-03-05T11:40:00 2022-03-05T12:40:00;2022-04-16T11:40:00 2022-04-16T12:40:00

