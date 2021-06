Paris Cité des Sciences et de l'Industrie Paris Le réseau internet Cité des Sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le réseau internet Cité des Sciences et de l’Industrie, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Paris. Le réseau internet

du mercredi 7 juillet au mardi 10 août à Cité des Sciences et de l’Industrie

Accessible à partir de 12 ans. Paquets de données, routeurs, adresses IP… comment fonctionne le réseau Internet ? C’est ce que nous découvrirons à travers son histoire, du premier e-mail aux objets connectés en passant par la création du web. **Batiment**: – Salle 2 – Les étincelles du Palais de la découverte **Thèmes**: Informatique et sciences du numérique **Activités**: Exposés A partir de 12 ans. Paquets de données, routeurs, IP… comment fonctionne Internet ? Cité des Sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T14:20:00 2021-07-07T15:10:00;2021-07-07T14:20:00 2021-07-07T15:10:00;2021-07-10T14:20:00 2021-07-10T15:20:00;2021-07-10T14:20:00 2021-07-10T15:20:00;2021-07-11T10:20:00 2021-07-11T11:20:00;2021-07-11T10:20:00 2021-07-11T11:20:00;2021-07-15T10:20:00 2021-07-15T11:20:00;2021-07-15T10:20:00 2021-07-15T11:20:00;2021-07-29T15:40:00 2021-07-29T16:30:00;2021-07-29T15:40:00 2021-07-29T16:30:00;2021-08-06T13:00:00 2021-08-06T14:00:00;2021-08-06T13:00:00 2021-08-06T14:00:00;2021-08-10T11:40:00 2021-08-10T12:40:00;2021-08-10T11:40:00 2021-08-10T12:40:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Cité des Sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des Sciences et de l'Industrie Paris