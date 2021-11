Le Réseau des Diplômés de l’Université Paris-Saclay réunit son Club RH Alumni lors d’une soirée évènement Université Paris-Sud – Campus d’Orsay – Bâtiment 330, 9 décembre 2021, Bures-sur-Yvette.

Le Réseau des Diplômés de l’Université Paris-Saclay réunit son Club RH Alumni lors d’une soirée évènement

Université Paris-Sud – Campus d’Orsay – Bâtiment 330, le jeudi 9 décembre à 19:00

**Ce Club a pour vocation de rassembler les diplômés et les anciens membres du personnel, professionnels des ressources humaines ou ayant une appétence pour les RH.** Le Club propose un mécénat de compétences qui a fait ses preuves dès juin dernier, à l’occasion du Forum Apprentissage de l’Université Paris-Saclay, auprès des étudiants qui ont été coachés dans la dernière ligne droite de leurs candidatures pour décrocher un poste d’apprenti. Le 9 décembre prochain, l’Université Paris-Saclay organise un « afterwork RH » ayant pour but de remercier les membres fondateurs du Club RH et d’accueillir de nouveaux membres afin d’élargir toujours un peu plus cette communauté RH, source d’entraide pour les diplômés et pour les étudiants. Vous êtes diplômé de l’Université Paris-Saclay et … Vous travaillez dans les ressources humaines ? Votre fiche de poste intègre des missions RH ? Vous êtes en charge du recrutement dans votre entreprise ? Vous vous intéressez aux ressources humaines ? Vous aimez accompagner les autres et seriez prêt à donner des conseils en matière d’insertion professionnelle ? Rejoignez le Club RH Alumni Université Paris-Saclay ! **Rencontrez d’autres diplômés et élargissez votre réseau. Rendez-vous jeudi 9 décembre 19H pour l’Afterwork Club RH Alumni Université Paris-Saclay.** Programme ——— 19H : Accueil des invités 19H20 : Discours de la Présidente Sylvie Retailleau 19H30 : Table-ronde RH « Recruteur & Recruté, valoriser la formation universitaire » 20H15 : Questions – Réponses suite à la table-ronde 20H30 : Cocktail dinatoire avec groupe de musique Lieu —- Université Paris-Saclay, Campus d’Orsay, Bâtiment 330 Salle Agora, 1 allée Charles Darwin 91405 ORSAY Venir avec l’application Waze : [https://waze.com/ul/hu09t167bm](https://waze.com/ul/hu09t167bm) Venir avec l’application Google Maps : [https://goo.gl/maps/U3xBKCZ4tBsf68WVA](https://goo.gl/maps/U3xBKCZ4tBsf68WVA) Venir avec l’application Plans : [https://urlz.fr/fSFu](https://urlz.fr/fSFu) Venir à pied depuis le RER B – Gare de Bures-sur-Yvette : activez la balise GPS de l’application de votre choix. Repérez les bâtiments suivants : PASSEZ DEVANT le 336 puis le 337. La montée vers le 330 se fait ENTRE le 337 et le 338 (suivre la pancarte « Bât. 330 »). Inscription ———– Pour vous inscrire : merci de nous envoyer un mail à [alumni.upsaclay@universite-paris-saclay.fr](mailto:alumni.upsaclay@universite-paris-saclay.fr) en indiquant votre nom, prénom, dernier diplôme obtenu à Paris-Saclay, composante, adresse mail, situation professionnelle actuelle. Vous avez la moindre question ? Sabine Ferrier, notre chargée du Réseau des Diplômés reste disponible pour échanger par mail [alumni.upsaclay@universite-paris-saclay.fr](mailto:alumni.upsaclay@universite-paris-saclay.fr) ou par téléphone au 06 24 54 09 76 / 01 69 15 33 29.

Pour vous inscrire : merci de nous envoyer un mail à alumni.upsaclay@universite-paris-saclay.fr en indiquant votre nom, prénom, dernier diplôme obtenu à Paris-Saclay, composante, adresse mail, situation professionnelle actuelle.

L’Université Paris-Saclay réunit son Club RH Alumni le jeudi 9 décembre prochain.

Université Paris-Sud – Campus d’Orsay – Bâtiment 330 Université Paris Sud, Campus d’Orsay, Bâtiment 330 Bures-sur-Yvette Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-09T19:00:00 2021-12-09T22:30:00