Le réseau de chaleur urbain : une alternative à la chaudière en copropriété ————————————————————————— Qu’est-ce qu’un réseau de chaleur urbain ? Où passent les réseaux de chaleur de la métropole de Lille ? Quelles sont les avantages d’être chauffé par ce réseau local ? A partir d’exemple concret du réseau de chaleur de Lille, Hellemmes : comment étudier un raccordement de mon immeuble en remplacement de la chaudière collective ? Avec quels financements ? **→ Mercredi 8 décembre 2021 de 17h30 à 19h** Cette conférence se déroulera en format webinaire (conférence en ligne). Suite à votre inscription en ligne, via le formulaire ci-dessous, vous recevrez, le jour J, un lien de connexion à la conférence. [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMlgfHCaDCoH3yMqIFlMcliIkokJVBfRPwBz_cxbQSKfZk2g/viewform?usp=sf_link](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMlgfHCaDCoH3yMqIFlMcliIkokJVBfRPwBz_cxbQSKfZk2g/viewform?usp=sf_link)

Webinaire gratuit, inscription préalable obligatoire

