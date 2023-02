LE REQUIEM DE MOZART Le 9ieme symph. de Beethoven Basilique de Koekelberg KOEKELBERG Catégories d’Évènement: 1083

KOEKELBERG

LE REQUIEM DE MOZART Le 9ieme symph. de Beethoven Basilique de Koekelberg, 27 juin 2023, KOEKELBERG. LE REQUIEM DE MOZART Le 9ieme symph. de Beethoven Basilique de Koekelberg. Un spectacle à la date du 2023-06-27 à 20:00 (2023-06-23 au ). Tarif : 45.0 à 75.0 euros. Votre billet est ici Basilique de Koekelberg KOEKELBERG Parvis de la Basilique 1 1083 .45.0 EUR45.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: 1083, KOEKELBERG Autres Lieu Basilique de Koekelberg Adresse Parvis de la Basilique 1 Ville KOEKELBERG Tarif 45.0-75.0 lieuville Basilique de Koekelberg KOEKELBERG Departement 1083

Basilique de Koekelberg KOEKELBERG 1083 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/koekelberg/

LE REQUIEM DE MOZART Le 9ieme symph. de Beethoven Basilique de Koekelberg 2023-06-27 was last modified: by LE REQUIEM DE MOZART Le 9ieme symph. de Beethoven Basilique de Koekelberg Basilique de Koekelberg 27 juin 2023 Basilique de Koekelberg KOEKELBERG

KOEKELBERG 1083