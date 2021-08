Nantes Cité des Congrès Loire-Atlantique, Nantes Le Requiem de Berlioz- Choeurs ONPL, Angers Nantes Opéra et de San Sebastián – Saison ONPL Cité des Congrès Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Le Requiem de Berlioz- Choeurs ONPL, Angers Nantes Opéra et de San Sebastián – Saison ONPL Cité des Congrès, 27 juin 2022, Nantes.

Horaire : 20:30 21:50

Gratuit : non 7 € à 35 € BILLETTERIES à partir du 1er septembre 2021 :- onpl.fr- 02 51 25 29 29 Concert – Saison de l’Orchestre National des Pays de la Loire.Programme : Hector Berlioz (1803-1869) – Grande Messe des morts – John Irvin, ténor Choeur Orfeón Donostiarra / José Antonio Sainz Alfaro, chef de choeur Chœur d’Angers Nantes Opéra / Xavier Ribes, chef de chœur Chœur de l’ONPL / Valérie Fayet, cheffe de chœur Pascal Rophé, direction Cette saison s’achève avec le Requiem de Berlioz, œuvre parmi les plus gigantesques du répertoire de la musique occidentale. Dans cette peinture du Jugement dernier, fanfares, cuivres et timbales, ajoutés au chœur colossal et à l’énorme masse orchestrale, déploient des moments de fracas et des supplications poignantes comme aucun musicien n’en avait fait entendre auparavant. Cette Grande Messe des morts, qui nous emmène de l’enfer au ciel, sera chantée par le Chœur de l’ONPL associé au Chœur espagnol de San Sebastián, à celui de l’ANO et au ténor John Irvin. Pascal Rophé dirigera ici son dernier concert en tant que directeur musical de l’ONPL, une soirée exceptionnelle pour rendre hommage à celui qui a passé neuf ans à la tête de l’Orchestre. Durée : 1h20 Cité des Congrès 5 Rue de Valmy Centre-ville Nantes

