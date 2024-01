FÉLIX DHJAN – NUANCES LE REPUBLIQUE Paris, samedi 11 mai 2024.

FÉLIX DHJAN – NUANCES Dans ce spectacle, Félix Dhjan se joue du monde moderne avec un style très singulierun subtil mélange de rire et de réfléxion sur des sujets aussi profonds que décalésest-ce qu’on était aussi complexé avant l’invention du miroir ?pourquoi le bonheur des autres nous met il face à notre propre misère ?Entre pompier et trader… c’est quoi finalement être un mec bien ?et du Chimpanzé à Elon Musk… en quoi avons nous progressé ?Raciste ou Antiraciste ? Féminisme ou Mysogine ? Pro Vax ou Anti Vax ?pourquoi sommes nous devenu si Binaire ?Entre Thèmes de Fond, une Gestuelle unique et Improvisationle tout sublimé par une aisance scénique déconcertanteFélix débarque au REPUBLIQUE avec un spectacle cru, authentique et hilarant.Le saviez vous ?Apres avoir fait ces armes aux Jamel Comedy Club, en tant que Chroniqueur sur Rire et chanson,Tournée dans la France entière et même à l’internationale (ASIE, QUEBEC, MAROC, BELGIQUE, SUISSE ou encore TAHITI)ces vidéos stand up totalisent des millions de vue sur toute les plateformes confonduesFélix DHJAN vous présente son nouveau spectacle NUANCES.

