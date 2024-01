SAMIA OROSEMANE LE REPUBLIQUE Paris, dimanche 31 mars 2024.

SAMIA OROSEMANEAprès avoir tourné dans 18 pays différents, Samia Orosemane revient à Paris avec son nouveau spectacle : Je suis une bouffonne ! .Elle vous raconte toutes ses aventures et fait le point avec humour et sagesse comme elle sait le faire. De ses voyages à son désir de grossesse à travers son parcours en PMA, elle vous fera rire de situations parfois désespérément drôles.Alors, n’hésitez pas une seconde : venez rire et écouter cette dame à l’ouverture d’esprit et à l’humour à la fois incisif et juste.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-03-31 à 17:00

LE REPUBLIQUE 1, Boulevard St Martin 75003 Paris 75