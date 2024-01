MATTHIEU LONGATTE LE REPUBLIQUE Paris, 8 mars 2024, Paris.

MATTHIEU LONGATTE Présentation : Après quatre ans à tirer sur tout ce qui bouge de travers dans l’actualité française, Matthieu Longatte débarque sur scène. Il s’interroge sur l’incroyable capacité des politiques à baiser les Français et tente de trouver des explications à notre grandiose passivité. La culture de la peur, la télévision, Internet, la religion, les rapports hommes femmes ou encore le racisme ; Quels sont les freins qui nous empêchent de marcher sur la gueule de nos dirigeants corrompus « Naissance d’un véritable humoriste, plus qu’un stand-up, un uppercut » TELERAMAAvec cet exceptionnel matériau partiellement connu ou méconnu de tous à des degrés divers et taillé dans le dur avec la précision d’un orfèvre pour qu’opère la magie de la contradiction s’il en est, Régis Vlachos et ses deux acolytes — avec qui il forme, depuis plusieurs années, la Compagnie du grand soir, basée à Souppes-sur-Loing (sic !), en Seine-et-Marne — nous livre un spectacle purement… abracadabrantesque dans lequel, à eux trois, ils interprètent une vingtaine de personnages hauts en couleur qui ont traversé la vie de Jacques et de Chirac.

Tarif : 25.00 – 31.70 euros.

Début : 2024-03-08 à 21:30

LE REPUBLIQUE 1, Boulevard St Martin 75003 Paris 75