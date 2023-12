PATSON – DE RETOUR LE REPUBLIQUE Paris, 28 janvier 2024, Paris.

PATSON – DE RETOUR Patson, l’un des pionnier du stand-up, il revient très fort et en force avec un nouveau spectacle.Attachant et plein d’humanité, il se donne sans retenue à son public dans un vrai stand-up à l’américaine.Il n’a rien perdu de sa verve et tire à vannes réelles sur tout le monde.Yes Papa, jeu de Jambes, ça c’est cadeau !

Tarif : 20.00 – 29.00 euros.

Début : 2024-01-28 à 16:30

LE REPUBLIQUE 1, Boulevard St Martin 75003 Paris 75