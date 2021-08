Roques Le Moulin de Roques Haute-Garonne, Roques “Le repos du Guerrier” par Edouard Peurichard Le Moulin de Roques Roques Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Roques

“Le repos du Guerrier” par Edouard Peurichard Le Moulin de Roques, 27 août 2021, Roques. “Le repos du Guerrier” par Edouard Peurichard

du vendredi 27 août au vendredi 10 septembre à Le Moulin de Roques

“Le Repos du Guerrier” est un seul en scène qui livre un regard intime, non sans ironie, sur le parcours d’artiste de cirque. On y suit un acrobate à travers des fragments de sa carrière qu’il tente de reconstituer. Des scènes vécues, fantasmées ou parfois même totalement plagiées qui déploient, en sous-marin, le paysage d’une génération de circassiens amateurs et professionnels, traditionnels et contemporains. Un tour d’horizon sur ce que cet étrange rassemblement (le cirque) dit de nous. Gratuit / Sans réservation / Tout public dès 7 ans / Durée : 70min [Teaser](https://youtu.be/xInE7NTDhAQ)

Gratuit – Sans réservation

Edouard Peurichard est un artiste de cirque Acrobate et Lanceur de couteaux qui sera en résidence au mois de septembre au Moulin. Le Moulin de Roques 14 avenue de la gare 31120 Roques Roques Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-27T14:00:00 2021-08-27T14:30:00;2021-09-10T18:00:00 2021-09-10T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Roques Autres Lieu Le Moulin de Roques Adresse 14 avenue de la gare 31120 Roques Ville Roques lieuville Le Moulin de Roques Roques